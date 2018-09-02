США пытались завербовать Дерипаску

Попытки «завербовать» Дерипаску имели место в 2014-2016 годах. Взамен олигарху обещали решить его проблемы с получением американской въездной визы, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Одними из посредников были высокопоставленный сотрудник американского Минюста Брюс Ор и сотрудничавший с ним экс-агент спецслужб Британии Кристофер Стил

Изначально власти США хотели получить от Дерипаски информацию связях российской оргпреступности с Кремлём. Однако, как сообщают источники газеты, в ходе встречи с представителями американского официоза состоятельный россиянин заявил об ошибочности таких утверждений. Также Дерипаска выразил нежелание встречаться с ними в дальнейшем.

Несмотря на это Вашингтон заинтересовался возможным сговором между избирательным штабом Трампа и Москвой. В сентябре 2016 года сотрудники ФБР явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке, став расспрашивать его, являлся ли бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между Кремлём и предвыборной кампанией республиканца. Дерипаска, как отмечается в публикации, заявил, что никаких неправомерных связей между помощниками Трампа и Москвой, по его мнению, не было.

На тот момент в Минюсте США и ФБР поняли, что попытки завербовать Дерипаску в потерпели неудачу. По данным источников издания, олигарх сообщил о таких попытках властям России. Впоследствии, как отмечает газета, Дерипаску и ряд аффилированных с ним компаний США внесли в санкционные списки.