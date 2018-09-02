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США пытались завербовать Дерипаску
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США пытались завербовать Дерипаску 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: News.ru
ФБР и Минюст США предпринимали попытки сделать российского олигарха Олега Дерипаску своим информатором по делу о вмешательстве России в выборы в США. Однако эти усилия успехом не увенчались.
Попытки «завербовать» Дерипаску имели место в 2014-2016 годах. Взамен олигарху обещали решить его проблемы с получением американской въездной визы, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Одними из посредников были высокопоставленный сотрудник американского Минюста Брюс Ор и сотрудничавший с ним экс-агент спецслужб Британии Кристофер Стил.
Изначально власти США хотели получить от Дерипаски информацию связях российской оргпреступности с Кремлём. Однако, как сообщают источники газеты, в ходе встречи с представителями американского официоза состоятельный россиянин заявил об ошибочности таких утверждений. Также Дерипаска выразил нежелание встречаться с ними в дальнейшем.
Несмотря на это Вашингтон заинтересовался возможным сговором между избирательным штабом Трампа и Москвой. В сентябре 2016 года сотрудники ФБР явились в дом Дерипаски в Нью-Йорке, став расспрашивать его, являлся ли бывший руководитель штаба Трампа Пол Манафорт связующим звеном между Кремлём и предвыборной кампанией республиканца. Дерипаска, как отмечается в публикации, заявил, что никаких неправомерных связей между помощниками Трампа и Москвой, по его мнению, не было.
На тот момент в Минюсте США и ФБР поняли, что попытки завербовать Дерипаску в потерпели неудачу. По данным источников издания, олигарх сообщил о таких попытках властям России. Впоследствии, как отмечает газета, Дерипаску и ряд аффилированных с ним компаний США внесли в санкционные списки.
Как писал News.ru, санкции против Олега Дерипаски нанесли ему существенный урон, исчисляющийся миллиардами долларов. В конце августа Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, отправила Дерипаске некие аудиозаписи. По её словам, он пообещал дать ей «кое-что» в ответ.
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