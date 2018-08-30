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Ёще один юрисконсульт Белого дома уйдет в отставку
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NBC: еще один юрисконсульт Белого дома уйдет в отставку 

ТАСС 1 час назад
Фото: АР
Юрисконсульт Белого дома Стефан Пассантино, курирующий вопросы соблюдения этики, покидает администрацию президента США Дональда Трампа, он уйдет в отставку 31 августа. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
Пассантино следил за тем, чтобы члены администрации Трампа неукоснительно соблюдали правила этики, предписанные госслужащим. Юрисконсульт помог выбраться из неприятной ситуации нескольким высокопоставленным должностным лицам, включая старшего советника главы государства Келлиэнн Конуэй. В марте 2017 года она в прямом эфире телевидения рекламировала линию одежды и аксессуаров дочери президента США Иванки Трамп.
В среду Трамп объявил об отставке предстоящей осенью юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана. Ранее президент разрешил Макгану взаимодействовать со спецпрокурором Робертом Мюллером в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года. Трамп, однако, по сведениям телекомпании CNN, не ожидал, что юрисконсульт будет беседовать с подчиненными спецпрокурора в общей сложности около 30 часов и счел это злоупотреблением оказанным ему доверием.
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