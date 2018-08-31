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Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО
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Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО 

Газета.Ru + ещё 45 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации (ВТО), если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне. Об этом сообщает Bloomberg.
"Если они не будут развиваться, то я выйду из ВТО", — сказал Трамп.
Помимо этого, президент добавил, что в ВТО с США плохо обращаются в течении многих лет.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на товары КНР на сумму в $200 млрд
Как стало известно, президент США хочет ввести новые пошлины против КНР после 6 сентября.
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