Трамп заявил о возможном выходе США из ВТО

"Если они не будут развиваться, то я выйду из ВТО", — сказал Трамп.

Помимо этого, президент добавил, что в ВТО с США плохо обращаются в течении многих лет.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести дополнительные пошлины на товары КНР на сумму в $200 млрд

Как стало известно, президент США хочет ввести новые пошлины против КНР после 6 сентября.