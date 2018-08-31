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МЭР: бизнес США не даст Трампу выйти из ВТО
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МЭР: бизнес США не даст Трампу выйти из ВТО 

Газета.Ru + ещё 83 1 час назад
Фото: Reuters
Американский бизнес вряд ли даст президенту США Дональду Трампу вывести страну из ВТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минэкономразвития.
"Чтобы обеспечить себе такие условия после выхода из ВТО, американцам придется заключать торговые соглашения со всеми своими крупнейшими торговыми партнерами, включая ЕС, Китай и другие страны. Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО", — пояснили в МЭР.
Ранее Трамп сообщил, что страна выйдет из Всемирной торговой организации, если ВТО не станет лучше относиться к американской стороне.
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