Трамп назвал «фантастическими» отношения с Ким Чен Ыном

Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном

По его словам, Вашингтон "хорошо справляется" в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.

Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.

Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в КНДР из-за письма северокорейских чиновников, в котором упоминалось, что переговоры о денуклеаризации "могут развалиться".

Также ранее стало известно, что северокорейские СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.