Трамп назвал «фантастическими» отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "фантастические" отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон "хорошо справляется" в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.
Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в КНДР из-за письма северокорейских чиновников, в котором упоминалось, что переговоры о денуклеаризации "могут развалиться".
Также ранее стало известно, что северокорейские СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.