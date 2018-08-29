Ещё
Трамп назвал «фантастическими» отношения с Ким Чен Ыном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп назвал «фантастическими» свои отношения с Ким Чен Ыном 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Susan Walsh/AP
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "фантастические" отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает Reuters.
По его словам, Вашингтон "хорошо справляется" в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.
Он также подчеркнул, что частично проблемы в отношениях США и КНДР связаны с торговой войной между Штатами и Китаем.
Ранее сообщалось, что госсекретарь Майк Помпео отменил свой визит в КНДР из-за письма северокорейских чиновников, в котором упоминалось, что переговоры о денуклеаризации "могут развалиться".
Также ранее стало известно, что северокорейские СМИ обвинили США в заговоре против КНДР.
Газета.Ru: последние новости
Бульвар в Лос-Анджелесе назовут в честь Обамы WP: Трамп запретил публиковать заявление Белого дома о Маккейне CNN рассказал о "теории заговора Трампа"
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву «опозорили» на весь мир231
США взяли Крымский мост на прицел156
Набиуллина пропала. Россияне в панике297
Савичева решилась на отчаянное признание18
Дочери Порошенко не поступили в украинские вузы72
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение