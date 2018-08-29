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В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы
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В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Улица на юго-западе Лос-Анджелеса (штат Калифорния) будет переименована в бульвар 44-го президента США Барака Обамы. Об этом сообщил мэр города Эрик Гарсетти.
"Теперь это уже официально. Наш городской совет проголосовал за то, чтобы переименовать Родео-роуд в бульвар Обамы. Мы испытываем сильное волнение от осознания того, что у жителей и гостей Лос-Анджелеса будет теперь вечное напоминание о наследии президента Барака Обамы", — написал градоначальник в Twitter.
Идея переименования улицы принадлежит председателю городского совета Лос-Анджелеса Хербу Вессону. Он аргументировал свою идею тем, что во время предвыборной кампании 2008 года Обама провел митинг в парке, расположенном рядом с Родео-роуд. Как напомнил Вессон, в том году Обама стал первым в истории страны темнокожим кандидатом в президенты от крупной политической партии.
Район по маршруту Родео-роуд населен преимущественно афроамериканцами. Как отмечает газета Los Angeles Times, в этой зоне есть улицы, названные в честь таких президентов США, как Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Джон Адамс.
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