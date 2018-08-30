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Политику Трампа подвергли жесткой критике
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Экс-госсекретарь США раскритиковала политику Трампа 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: AP Photo / Zach Gibson
Экс-госсекретарь США 81-летняя Мадлен Олбрайт в четверг присоединилась к предвыборной кампании Демократической партии по выборам в конгресс, опубликовав обращение, в котором раскритиковала действующего президента-республиканца Дональда Трампа, а также президента РФ Владимира Путина.
"Я никогда не видела, чтобы президент (США) становился в один ряд с таким количеством авторитарных лидеров, особенно с (президентом РФ Владимиром) Путиным. Никогда прежде президент не проявлял такого вопиющего пренебрежения к основным институтам и ценностям нашей демократии", — говорится в письме Олбрайт, адресованном сторонникам Демократической партии.
"Мы просто не можем позволить, чтобы этот президент оставался неподконтрольным, а для этого нужно избрать демократический Конгресс в ноябре. Что-то меньшее было бы подарком Трампу и Путину… У нас есть шанс скорректировать курс, мы не можем ждать ни секунды, чтобы действовать. То, что мы будем делать до дня выборов, будет ощущаться поколениями", — уверена экс-госсекретарь.
В связи с этим она призывает единомышленников вносить пожертвования на избирательную кампанию демократов.
Олбрайт занимала пост госсекретаря в 1997-2001 годах при президенте Билле Клинтоне.
В ходе предстоящего 6 ноября голосования будут избираться весь состав палаты представителей и одна треть сената США.
Демократы с 2016 года обвиняют Трампа и его окружение в "сговоре" с Россией. Ранее экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая была соперницей Трампа, так же, как и Олбрайт, называла победу соперника "подарком для Путина".
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Несмотря на то, что расследование ведется уже больше года, доказательств "вмешательства РФ" в выборы так и не было приведено. Так же в конгрессе не нашли доказательств "сговора" Трампа с Россией.
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