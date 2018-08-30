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106-летняя мать Маккейна посетит похороны сына
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106-летняя мать Джона Маккейна посетит похороны сына 

Газета.Ru + ещё 56 39 минут назад
Фото: Reuters
Мать скончавшегося от рака мозга сенатора США Джона Маккейна — Роберта Маккейн, которой 106-лет, посетит похороны сына, пишет Today.com.
Роберта Маккейн будет на похоронах сына 2 сентября в Вашингтоне, где она сейчас живет, а затем отправится на траурную церемонию недалеко от города — в Аннаполис, где тело американского сенатора будет захоронено.
Отмечается, что мать Маккейна не посетила поминальную службу в Аризоне 29 сентября. В одном из интервью мать призналась, что независимо от возраста, называла своего сына всегда "Джонни", добавляет издание.
Американский сенатор Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе. 31 августа гроб с телом Маккейна будет выставлен в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.
Джон Маккейн скончался 25 августа. В 2017 году у сенатора диагностировали неизлечимую форму опухоли мозга. За день до кончины от отказался от дальнейшего лечения.
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