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Трамп примет в Белом доме президента Польши
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Глава США 18 сентября примет в Белом доме президента Польши 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп намерен принять в Белом доме 18 сентября своего польского коллегу Анджея Дуду, с которым планирует обсудить перспективы развития двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.
В нем отмечается, что Дуда прибудет в Вашингтон вместе со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.
"Президент Трамп и президент Дуда затронут пути укрепления стратегического партнерства США и Польши, а также обсудят темы, вызывающие взаимный интерес, включая торговлю, оборону и вопросы безопасности", — говорится в документе.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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