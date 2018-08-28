Трамп примет в Белом доме президента Польши

Глава США 18 сентября примет в Белом доме президента Польши

В нем отмечается, что Дуда прибудет в Вашингтон вместе со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

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