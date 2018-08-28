Трамп примет в Белом доме президента Польши

Президент США Дональд Трамп намерен принять в Белом доме 18 сентября своего польского коллегу Анджея Дуду, с которым планирует обсудить перспективы развития двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.
В нем отмечается, что Дуда прибудет в Вашингтон вместе со своей супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.
"Президент Трамп и президент Дуда затронут пути укрепления стратегического партнерства США и Польши, а также обсудят темы, вызывающие взаимный интерес, включая торговлю, оборону и вопросы безопасности", — говорится в документе.