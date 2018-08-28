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Лавров объяснил истерию по поводу «русских хакеров»
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Лавров объяснил, зачем в США придумали «русских хакеров» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Демократы США придумали "русских хакеров", чтобы оправдать свое поражение на президентских выборах в 2016 году, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он напомнил, что антироссийская информационная кампания в виде инсинуаций о "российском вмешательстве" в выборы в США тиражируется уже два года.
"Есть серьезные основания утверждать, что эта кампания имеет сугубо внутриамериканское происхождение, поскольку инициировавшая ее демократическая администрация выборы проиграла и вместо того, чтобы это признать и спокойно уйти, произвела на свет неких воображаемых "русских хакеров" в качестве виновников своего провала и стала внедрять в сознание общественности направленный теперь уже против победившего кандидата от республиканской партии сюжет о несуществующем "сговоре с Россией", — сообщил Лавров.
Он отметил, что Россия настойчиво просит представить какие-то подтверждающие факты "российского вмешательства", однако их попросту нет, а также предлагает США создать рабочую группу по кибербезопасности, чтобы снимать взаимные озабоченности, связанные с электоральными процессами в обоих государствах.
Однако в Вашингтоне от профессионального обмена мнениями уклоняются, заявил Лавров.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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