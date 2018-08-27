Ещё
АР: сотрудники ФБР прибыли в дом стрелка-геймера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

АР: сотрудники ФБР прибыли в дом стрелка-геймера в Балтиморе 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Вооруженные сотрудники Федерального бюро расследований прибыли в воскресенье вечером в Балтимор (штат Мэриленд) в дом Дэвида Катца, устроившего стрельбу в Джексонвилле (штат Флорида). Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя ФБР.
Сотрудники бюро в бронежилетах зашли в дом отца 24-летнего Катца, расположенный в городе Балтимор, отмечает агентство. Другие подробности пока не приводятся, расследование инцидента продолжается.
По данным полиции Джексонвилла, в воскресенье 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэриленд) открыл огонь на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing. Два человека погибли, еще 11 получили ранения и травмы. Стрелявший покончил с собой.
ТАСС: последние новости
Биография сенатора Джона Маккейна СМИ: Трамп перепутал цвета флага США в детской раскраске Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Маккейна
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве154
Москва в опасности: в столицу пришла жара292
Во Флориде произошла «массовая стрельба»249
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару65
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар156
Видео
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
00:36
«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Шоу-бизнес Статьи
03:46
10 лет свободы: куда идут Абхазия и Южная Осетия
В мире Статьи
02:45
Медведя с канистрой на голове объявили в розыск
Общество Экология
00:26
Мигранты блокированы на судне у берега Италии
В мире Другое
00:31
«Практическое измерение»: зачем Климкин увез послов в Донбасс
В мире Статьи
00:25
«Меня это бесит»: Вайкуле не может уже слышать про Крым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение