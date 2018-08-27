АР: сотрудники ФБР прибыли в дом стрелка-геймера в Балтиморе

Вооруженные сотрудники Федерального бюро расследований прибыли в воскресенье вечером в Балтимор (штат Мэриленд) в дом Дэвида Катца, устроившего стрельбу в Джексонвилле (штат Флорида). Об этом сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя ФБР.

Сотрудники бюро в бронежилетах зашли в дом отца 24-летнего Катца, расположенный в городе Балтимор, отмечает агентство. Другие подробности пока не приводятся, расследование инцидента продолжается.

По данным полиции Джексонвилла, в воскресенье 24-летний Дэвид Катц из Балтимора (штат Мэриленд) открыл огонь на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing. Два человека погибли, еще 11 получили ранения и травмы. Стрелявший покончил с собой.