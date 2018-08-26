СМИ: Трамп перепутал цвета флага США в детской раскраске

Президент США Дональд Трамп сделал ошибку при раскрашивании нарисованного на листке бумаги американского флага во время посещения детской больницы в штате Огайо. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Examiner.

Она обратила внимание на сообщение в Twitter министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, который сопровождал главу Белого дома во время посещения больницы в пятницу. Чиновник разместил фотографии, на которых глава государства и первая леди Меланья Трамп раскрашивают флаг США вместе с детьми. На снимке видно, что президент раскрасил одну из 13 полос флага в синий цвет. В действительности же на американском флаге присутствуют полосы только белого и красного цветов.

Как пишет издание, поступок президента вызвал негативный отклик в социальных сетях. Многие пользователи вспомнили, что ранее сам глава государства призывал руководство Национальной футбольной лиги дисквалифицировать игроков за неуважение к национальным символам США. Оно, по мнению Трампа, выражалось в том, что спортсмены вставали на одно колено во время исполнения национального гимна перед матчами. Футболисты таким образом выражали протест против действий властей в отношении темнокожего населения.