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Трамп перепутал цвета флага США в детской раскраске
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СМИ: Трамп перепутал цвета флага США в детской раскраске 

ТАСС 1 час назад
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп сделал ошибку при раскрашивании нарисованного на листке бумаги американского флага во время посещения детской больницы в штате Огайо. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Examiner.
Она обратила внимание на сообщение в Twitter министра здравоохранения и социальных служб США Алекса Азара, который сопровождал главу Белого дома во время посещения больницы в пятницу. Чиновник разместил фотографии, на которых глава государства и первая леди Меланья Трамп раскрашивают флаг США вместе с детьми. На снимке видно, что президент раскрасил одну из 13 полос флага в синий цвет. В действительности же на американском флаге присутствуют полосы только белого и красного цветов.
Как пишет издание, поступок президента вызвал негативный отклик в социальных сетях. Многие пользователи вспомнили, что ранее сам глава государства призывал руководство Национальной футбольной лиги дисквалифицировать игроков за неуважение к национальным символам США. Оно, по мнению Трампа, выражалось в том, что спортсмены вставали на одно колено во время исполнения национального гимна перед матчами. Футболисты таким образом выражали протест против действий властей в отношении темнокожего населения.
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