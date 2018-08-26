Сенатор оценил сообщения о главной опасности для войск США

Американский полковник США Дэниел Дэвис полагает, что главная угроза для войск США кроется в попытках распылить военную силу по всему миру.

По мнению военного эксперта, попытки Пентагона уязвить Пекин или Москву военными операциями вряд ли приведут к чему-нибудь хорошему. Кроме того, Дэвис выступил против многочисленных военных операций США в различных странах.

По его мнению, это приводит к распылению военной силы и доведению техники до состояния износа.

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— США давно превратили свою армию в инструмент зарабатывания денег и на этом построена американская политика, тенденция не меняется, все обеспечивает эту функцию, остальное лишь прикладное, — отметил он в комментарии Nation News.