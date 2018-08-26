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Сенатор оценил сообщения о главной опасности для войск США
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Сенатор оценил сообщения о главной опасности для войск США 

Вечерняя Москва 16 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Американский полковник США Дэниел Дэвис полагает, что главная угроза для войск США кроется в попытках распылить военную силу по всему миру.
По мнению военного эксперта, попытки Пентагона уязвить Пекин или Москву военными операциями вряд ли приведут к чему-нибудь хорошему. Кроме того, Дэвис выступил против многочисленных военных операций США в различных странах.
По его мнению, это приводит к распылению военной силы и доведению техники до состояния износа.
Заявления американского полковника прокомментировал сенатор Франц Клинцевич.
— США давно превратили свою армию в инструмент зарабатывания денег и на этом построена американская политика, тенденция не меняется, все обеспечивает эту функцию, остальное лишь прикладное, — отметил он в комментарии Nation News.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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