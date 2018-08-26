Яростный борец с Россией: как умер Маккейн

Яростный борец с Россией: как умер сенатор Маккейн

В США в возрасте 81 года скончался один из самых известных американских политиков, сенатор от штата Аризона Джон Маккейн.

«Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 25 августа 2018 года. В это время с ним была его жена Синди и их семья. До самой смерти Маккейн верно служил Соединенным Штатам на протяжении шестидесяти лет», — говорится в заявлении на официальном сайте политика.

Его дочь Меган Маккейн рассказала, что «она была со своим отцом в конце его жизни также, как он был с Меган в начале ее жизни».

«Все, что я имею — благодаря ему. Теперь, когда он ушел, задача моей жизни — соответствовать его примеру, его ожиданиям и его любви», — сказала она.

Президент США Дональд Трамп выразил скорбь в связи с этой потерей.

«Мои глубочайшие соболезнование и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с тобой!», — написал глава Белого дома в твиттере.

Бывший американский лидер Джордж Буш-младший также опубликовал на своем сайте некролог на смерть Маккейна.

«Некоторые люди живут настолько ярко, что трудно себе представить их смерть.

Некоторые голоса настолько сильные, что трудно представить их стихающими. Джон Маккейн был человеком глубоких убеждений и патриотом высшего порядка. Он был государственным служащим, соответствующим лучшим традициям нашей страны, и для меня он был другом, которого мне будет очень не хватать. Мы с Лаурой приносим наши сердечные соболезнования Синди и всей семье Маккейна и нашу благодарность Богу за жизнь Джона Маккейна», — указал политик.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис также указал на невосполнимость потери Маккейна и вспомнил его военное прошлое.

«Мы потеряли человека, который неизменно представлял лучшие идеалы нашей страны. Будучи офицером, захваченным в плен, Джон Маккейн стоял плечом к плечу со своими братьями по оружию, пока они не вернулись домой вместе», — заявил министр обороны США.

Он также указал бескомпромиссность деятельности Маккейна на посту сенатора.

«Страстно преданный нашей стране, сенатор Маккейн всегда ставил служение народу выше своих собственных интересов. Он признавал, что для проведения в жизнь наших демократических идеалов нужны люди дела с горячим сердцем. Он верил, что «общая цель не попирает нашу личность — напротив, она в разы множит ваше чувство собственного достоинства», — подчеркнул глава американского оборонного ведомства.

Генерал также напомнил, что вся жизнь Маккейна соответствовала девизу его альма-матер — Военно-морской академии США: «non sibi, sed patriae» («Не для себя, а для страны»).

«От имени всех мужчин и женщин Министерства обороны мы выражаем вечную благодарность за жизнь и службу сенатора Джона Маккейна. Наши соболезнования и добрые пожелания — с Синди и его семьей», — резюмируется в коммюнике Пентагона.

Соболезнования в связи с трагедией распространил также офис другого экс-президента США Барака Обамы. В нем политик заявил, что его борьба с сенатором на президентских выборах в 2008 году была «благородной» и «полной взаимного уважения», передает ФАН.

«При всех наших разногласиях мы разделяли верность кое-чему больше — идеалы каждого поколения американцев и иммигрантов, за которые боролись», — говорится в заявлении.

Маккейн будет похоронен в городе Аннаполис штата Мэриленд.

Маккейн известен также как ярый критик России. Так, он подверг обструкции поведение Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в июле нынешнего года, а сам американо-российский саммит охарактеризовал, как «трагическую ошибку».

По словам Маккейна, ущерб от действий президента США во время этой беседы трудно подсчитать. Он также назвал поведение главы Белого дома «одним из позорнейших выступлений американского президента на памяти людей». Сенатор посетовал, что американский лидер совершает «болезненные и необъяснимые просчеты и капитуляции».

Также, Маккейн был всегда сторонником ужесточения любых санкций против российских граждан и компаний, а саму Россию называл «бензоколонкой, которая притворяется страной».

В своей книге «Неуемная война: хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности» Маккейн назвал Владимира Путина «злым человеком, намеренным разрушить либеральный мировой порядок, который возглавляли США…».

Около года назад сенатору поставили страшный диагноз — глиобластома (агрессивная форма рака мозга). Вскоре политик принял решение прекратить лечение.

«Прошлым летом сенатор Джон Маккейн поделился с американцами новостями, которые наша семья уже знала: ему поставили диагноз: глиобластома, и прогноз был неутешительным. В течение года Джон боролся, и его состояние превзошло все ожидания. Но прогресс болезни и неумолимое старение вынесли свой страшный вердикт», — говорилось в заявлении семьи.

В тексте также подчеркивалось, что решение прекратить лечение принадлежит самому Маккейну и является проявлением «его силы воли».

В конце апреля нынешнего года бывший вице-президент США Джозеф Байден отправился на ранчо Джона Маккейна, чтобы навестить больного друга.

После той встречи Байден рассказал, в частности, о том, что близкие Маккейна проинформировали Белый дом о плане похорон сенатора, если политику все-таки не удастся выбраться из трудной ситуации.

По словам родственников Маккейна, служба состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла в Вашингтоне.

Нынешний вице-президент США Майк Пенс примет участие в церемонии. А вот президента США Дональда Трампа семья Маккейна приглашать не хочет из-за плохих отношений двух политиков.

Днем ранее телеканал CNN опубликовал фрагменты книги мемуаров Маккейна.

«Возможно, у меня будет еще пять лет, возможно, прогресс в онкологии позволит открыть новый способ лечения моего вида рака и продлить мне жизнь. Возможно, меня не станет до того, как вы услышите эти слова, мой прогноз скорее является непредсказуемым», — говорится в его трудах.

В середине апреля Джону Маккейну прооперировали кишечник. Об этом сообщалось на личном сайте политика.

Также в сообщении указывалось, что в последние месяцы политик проходил физиотерапию в собственном доме в штате Аризона — она потребовалась из-за лечения рака мозга. В послании также выражалась благодарность людям, которые оказывают сенатору медицинскую помощь.

Маккейн признавался, что ценит поддержку и молитвы людей по всей стране.

Также весной стало известно, что Маккейн станет героем документального сериала телеканала HBO «Джон Маккейн: По ком звонит колокол». Сенатор согласился на съемки незадолго после того, как ему диагностировали рак мозга.

Маккейн пять лет провел во вьетнамском плену, с 1987 года является сенатором от штата Аризона, в 2008 году претендовал на пост президента США. Взявшийся за проект продюсер Питер Кунхардт выражал уверенность в том, что с такой биографией Маккейн достоин интересной экранной истории.

«За долгие годы Джон заработал репутацию американского героя. В последней главе своей жизни он хочет напомнить современному поколению, на что может и должно быть похоже правительство», — указывал Кунхардт.

Премьера состоялась в мае. В телефильм вошли интервью с друзьями, коллегами и семьей Маккейна, а также видными политическими фигурами.

«Судьба меня испытывала, и не раз. Я не всегда поступал верно. Нет на свете того, кто был бы счастливее, чем Джон Маккейн», — говорит сам политик в фильме.

Дед и отец Маккейна были адмиралами Военно-морских сил США. Джон Маккейн пошел по их стопам и в 1958 году окончил Военно-морскую академию США, став летчиком палубной авиации. Ветеран Вьетнамской войны. Был сбит советской ракетой над Ханоем в 1967, пробыл во вьетнамском плену пять с половиной лет и был выпущен в 1973 году по условиям Парижского соглашения.

В 1981 году Маккейн ушел в отставку с военной службы, а в 1982 году был избран в палату представителей конгресса США от Республиканской партии . В 1986 избран сенатором от Аризоны, переизбирался пять раз, передает НСН.