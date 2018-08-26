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Названа главная проблема армии США
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Названа главная проблема армии США 

Российская Газета 16 минут назад
Фото: Российская Газета
— Вашингтону нужны мудрые лидеры, понимающие, что армия — лишь один из многих инструментов, который надо использовать аккуратно и умеренно, — считает подполковник армии США в отставки Дэниел Девис. Его статью опубликовал The National Interest. Дэвис перечисляет военные операции последних лет: в Афганистане, Ираке, Ливии, — давшие результат, противоположный ожидаемому. Регионы, где «наводила порядок» армия США, погрузились в хаос, а исходящая от них угроза мировой безопасности и стабильности многократно возросла.
США все чаще используют угрозу военной силы, чтобы подчинить Иран и Северную Корею. После 2001 года каждая администрация использует (или расширяет) масштабы учений в Европе и Азии, чтобы противодействовать, соответственно, России и Китаю. Америка дорого заплатила за это: по официальным данным Пентагона в боевых действиях с 11 сентября 2001 года погиб 6971 военнослужащий, более 52 тысяч были ранены.
— Соответствует ли это интересам национальной безопасности США? Если в результате снизилась террористическая угроза, отношения с Россией и Китаем стали более стабильными, а вооруженные силы США укрепились — можно сказать, цена того стоила, — пишет Дэвис. — Но вместо этого Америка приобрела нечто противоположное.
Соединенным Штатам необходимо внести изменений в свою стратегию. Во-первых, надо признать, что военная мощь не может решить политических, этнических или религиозных проблем. Во вторых, в Вашингтоне должны понять, что Америка не может решить все проблемы в мире и пытаться тоже не стоит.
— Основная цель правительства — сохранить американцев в безопасности, защитить границы США от нападения и обеспечить возможность процветания нации. Сильная армия является важным компонентом в достижении этих целей, но не единственным. Подлинное глобальное лидерство определяется устойчивым дипломатическим и экономическим взаимодействием, — уверен подполковник Дэвис.
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