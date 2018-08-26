National Interest: главная проблема армии США — отнюдь не Россия

В издании заявили, что самой серьезной проблемой ВС США является злоупотребление военными действиями по всему миру.

Россия и Китай не являются главными врагами США. Об этом в своей статье для National Interest сообщает бывший подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

Он заявил, что на настоящий момент важнейшей проблемой для Штатов является неправильное использование собственной военной силы. Так, Штаты регулярно подвергают себя ненужному риску, а также намеренно провоцируют Россию, что никак не способствует улучшению отношений между странами.

Дэвис отметил, что США, безусловно, обладают современным и мощным вооружением, однако для обеспечения безопасности в стране необходимо провести срочную реформу.

«Наша зависимость от технологий — это палка о двух концах», — заявил военный.

Он разъяснил, что, если когда-нибудь кто-нибудь из противников США решит воспользоваться космическим вооружением для уничтожения навигационных и разведывательных спутников США, военный потенциал страны резко снизится.

Дэвис отметил, что стране необходимо беречь военную силу.

«Мы в течение двух десятилетий распыляли нашу военную силу. В ходе этого процесса мы довели нашу военную технику до состояния износа, залезли в триллионные долги, чтобы финансировать непоследовательные и ненужные боевые операции», — сетует он.

По мнению экс-подполковника, США нужно немедленно свернуть ненужные боевые операции для сохранения ресурсов и обеспечения национальной безопасности.