На похороны Маккейна придет его мать

На похороны Маккейна придет его 106-летняя мать

Похороны сенатора США пройдут 2 сентября в Вашингтоне, где живет Роберта Маккейн. Затем его мать отправится на траурную церемонию в Аннаполис, где тело ее сына захоронят.

Поминальную службу в Аризоне, которая прошла 29 сентября, Роберте Маккейн посетить не удалось. В одном из интервью она рассказала, что независимо от возраста, называла сына "Джонни".

31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба, а 2 сентября его похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.

Маккейн умер в возрасте 81 года. Коллеги сенатора подчеркнули, что он "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". Соболезнования в связи с кончиной политика выражают как республиканцы, так и демократы.