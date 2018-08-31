На похороны Маккейна придет его мать

На похороны Джона Маккейна, умершего от рака мозга, придет его 106-летняя мать, сообщает "Газета.ру".
Похороны сенатора США пройдут 2 сентября в Вашингтоне, где живет Роберта Маккейн. Затем его мать отправится на траурную церемонию в Аннаполис, где тело ее сына захоронят.
Поминальную службу в Аризоне, которая прошла 29 сентября, Роберте Маккейн посетить не удалось. В одном из интервью она рассказала, что независимо от возраста, называла сына "Джонни".
31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба, а 2 сентября его похоронят на территории Военно-морской академии в Аннаполисе.
Маккейн умер в возрасте 81 года. Коллеги сенатора подчеркнули, что он "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". Соболезнования в связи с кончиной политика выражают как республиканцы, так и демократы.
Маккейн выдвигался в президенты в 2008 году. Он возглавлял комитет по вооруженным силам и жестко критиковал Россию, допуская оскорбления в адрес президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.