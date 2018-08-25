Трамп поразил Госдеп неожиданным решением

В Госдепартаменте до последнего момента не знали о решении американского президента Дональда Трампа отменить визит госсекретаря США Майка Помпео в КНДР.
Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник, сотрудники Госдепа ещё за 10 минут до отмены визита проводили брифинги посольств стран-союзниц по вопросу поездки.
Ранее Трамп объявил об решении отменить визит Помпео в КНДР.
Как пояснил президент, данное решение было принято из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.