Приплыли: как США готовятся к атаке на Сирию

США отправили в Персидский залив эсминец с 56 крылатыми ракетами на борту для возможной атаки на Сирию . С той же целью на авиабазу Эль-Удейд в Катаре передислоцировали стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность». Как сообщает представитель министерства обороны России, поводом для удара по САР может стать провокация с химическим оружием.

Провокация с химическим оружием станет поводом для нанесения США, Великобританией Францией удара по Сирии, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков . Он отметил, что по этой причине американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту несколько дней назад прибыл в Персидский залив, а на авиабазе Эль-Удейд в Катаре разместился стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

Как подчеркнул представитель Минобороны, ничем не обоснованные заявления высших представителей США и их союзников о намерении «самым решительным образом» ответить на применение сирийскими властями химического оружия являются косвенным подтверждением того, что эти страны готовятся к очередному акту агрессии в отношении Сирии.

«Таким образом, действия западных стран вопреки публичным заявлениям направлены на очередное резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе и срыв мирного процесса на территории Сирии», — заявил Конашенков.

Он также сообщил, что специальная группа боевиков в Сирии, обученных британской частной военной компанией «Олива», должна сымитировать спасение пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки.

«По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра») (организация признана террористической и запрещена в России — «Газета.Ru») осуществляет подготовку очередной провокации «применения химоружия» сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб», — отметил Конашенков.

Генерал уверен, что готовящаяся при участии британских спецслужб провокация должна будет стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии.

Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, о возможном нанесении Вашингтоном удара по территории Сирии в случае применения правительством САР химического оружия заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым . Как отмечает агентство, у США есть информация о том, что сирийские власти якобы могут использовать химоружие против оппозиционных сил страны. По словам Болтона, которые приводит издание, Вашингтон готов серьезно ответить САР военными действиями, если подобная «химатака» произойдет.

Предыдущий удар по Сирии силы США, Великобритании и Франции нанесли 14 апреля. Как сообщили в США, атаке подверглись три цели в районе Дамаска Хомса , которые, предположительно, связаны с программой создания химического оружия в САР. Согласно информации правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, удары наносились по трем исследовательским центрам: двум в Дамаске и одному в Хомсе. Как отметили в минобороны РФ, среди целей в том числе был военный аэродром Думайр, но все выпущенные по нему ракеты удалось перехватить.

По словам очевидцев, в Дамаске взрывы можно было услышать уже примерно в четыре часа утра по местному времени, которое совпадает с московским. Как передавали сирийские государственные СМИ, в результате авиаудара по Хомсу пострадали трое гражданских лиц. Отмечается, что удар также спровоцировала «химическая атака», которая якобы была совершена в городе Дума

При этом для атаки по территории САР Вашингтон, Лондон и Париж не стали дожидаться расследования экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сразу обвинили в этом Дамаск, не предоставив никаких доказательств этому. Все решения союзников основывались на видеороликах, которые размещали лояльные вооруженной оппозиции интернет-ресурсы. Впрочем, Москва , как и Дамаск, категорически опровергли информацию о применении в Думе химоружия.

По сообщению российского МИДа , эти вбросы были вызваны одним только желанием выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. По словам президента России Владимира Путина, эти удары были актом агрессии против суверенного государства. Кстати, предупреждение о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия в Восточной Гуте анонсировали в российском Генштабе еще 13 марта.

В нанесении ударов в том числе по гражданским объектам российское оборонное ведомство обвинило Запад. По сообщению министерства, ни одна из выпущенных ракет не попала в зону ответственности противовоздушной обороны (ПВО), которая защищает российские базы в Тартусе и Хмеймиме.