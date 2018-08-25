В армии США официально создано Футуристическое командование

Вашингтон, 25 августа / Синьхуа / — Футуристическое командование армии США в пятницу официально было создано в городе Остин штата Техас. Цель основания нового ведомства — модернизировать уровень боеспособности сухопутных сил.

В состав футуристического командования входят около 500 человек, которые будут работать в Техасском университете в Остине. Командующий футуристическим командованием Джон Мюррей заявил, что соберет таланты в области науки, техники, исследований, концептуализации, испытаний, инжиниринга и закупок, которые должны будут гарантировать армии США статус самых мощных сухопутных войск в мире.

Министр армии США Марк Эспер назвал создание нового футуристического командования самой крупной с 1973 года структурной реформой армии, заявив, что оно предоставит армии инновационные методы в исследованиях и разработках.

В октябре 2017 года армия США объявила о готовности создания футуристического командования. Ежегодный бюджет для его функционирования составляет 80-100 млн долларов, командование контролирует порядка 50 млрд долларов в год. —0—