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В армии США официально создано Футуристическое командование
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В армии США официально создано Футуристическое командование 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Вашингтон, 25 августа /Синьхуа/ — Футуристическое командование армии США в пятницу официально было создано в городе Остин штата Техас. Цель основания нового ведомства — модернизировать уровень боеспособности сухопутных сил.
В состав футуристического командования входят около 500 человек, которые будут работать в Техасском университете в Остине. Командующий футуристическим командованием Джон Мюррей заявил, что соберет таланты в области науки, техники, исследований, концептуализации, испытаний, инжиниринга и закупок, которые должны будут гарантировать армии США статус самых мощных сухопутных войск в мире.
Министр армии США Марк Эспер назвал создание нового футуристического командования самой крупной с 1973 года структурной реформой армии, заявив, что оно предоставит армии инновационные методы в исследованиях и разработках.
В октябре 2017 года армия США объявила о готовности создания футуристического командования. Ежегодный бюджет для его функционирования составляет 80-100 млн долларов, командование контролирует порядка 50 млрд долларов в год. —0—
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