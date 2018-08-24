Ещё
В Совфеде прокомментировали создание 2-го флота ВМС США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ЦБ
В Москве горит ЦБ

В Совфеде прокомментировали создание 2-го флота ВМС США 

Российская Газета 14 минут назад
Фото: © РИА Новости / ВМС США
Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев резко прокомментировал создание 2-го флота ВМС США.
Об этом днем в пятницу заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон, выступая на торжественной церемонии на военно-морской базе в Норфолке. В частности, американский военный подчеркнул, что флот будет призван «сдерживать Россию в Северной Атлантике».
"Северная Атлантика — это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям", — передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации.
Кондратьев выразил уверенность, что Россия предпримет ответные меры.
"Количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность РФ на этом направлении", — сказал сенатор.
Российская Газета: последние новости
МИД обвинил Госдеп в неправильной интерпретации переговоров Лаврова и Помпео Осенью стоит ждать роста ставок по автокредитам и ипотеке МИД РФ: Патрушев и Болтон обсудят присутствие Ирана в Сирии
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву410
История сестер Хачатурян повторилась84
Позор Порошенко, демарш Сотниковой и другие события дня28
Маккейн сдался раку331
Порошенко опозорился на параде295
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:20
«Правозащитников нужно дифференцировать»
Политика Статьи
00:36
К Земле летит огромный астероид
Наука Статьи
01:00
Готовили убийства: СК завел дело на «Правый сектор»
Украина Статьи
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение