В Совфеде прокомментировали создание 2-го флота ВМС США 

Зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев резко прокомментировал создание 2-го флота ВМС США.
Об этом днем в пятницу заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон, выступая на торжественной церемонии на военно-морской базе в Норфолке. В частности, американский военный подчеркнул, что флот будет призван «сдерживать Россию в Северной Атлантике».
"Северная Атлантика — это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям", — передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации.
Кондратьев выразил уверенность, что Россия предпримет ответные меры.
"Количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность РФ на этом направлении", — сказал сенатор.