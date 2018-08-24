В Совфеде прокомментировали создание 2-го флота ВМС США

Об этом днем в пятницу заявил командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон , выступая на торжественной церемонии на военно-морской базе в Норфолке . В частности, американский военный подчеркнул, что флот будет призван «сдерживать Россию в Северной Атлантике».

"Северная Атлантика — это в том числе Приполярье и Заполярье. Создание этого флота несет угрозу нашим северным морским коммуникациям", — передает РИА Новости заявление члена Совета Федерации.

Кондратьев выразил уверенность, что Россия предпримет ответные меры.

"Количественно-качественные параметры российского Северного флота будут развиваться с учетом усиления США в Арктике таким образом, чтобы обеспечить безопасность РФ на этом направлении", — сказал сенатор.