Американские аналитики назвали военные сферы, в которых США уступает России

Американский центр стратегических и международных исследований обозначил ключевые сферы в военной отрасли, в которых страна отстает от российских коллег.

Первоочередным фактором аналитики называют российскую систему сдерживания, являющуюся надежным щитом за счет ракетных систем широкого радиуса.

Помимо этого, американские военные отмечают грамотные и эффективные реформы России по модернизации вооруженных сил, вкупе с не самым высоким финансированием этой отрасли. Приоритетным направлением модернизации называются системы ПВО и ракетный комплекс, что может привести к дополнительным проблемам для США в случае возможного военного конфликта.

Наконец, Россия имеет потенциал и средства для отражения кибератак, направленных на дестабилизацию компьютерных систем.