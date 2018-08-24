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Американские аналитики назвали военные сферы, в которых США уступает России
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Американские аналитики назвали военные сферы, в которых США уступает России 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американский центр стратегических и международных исследований обозначил ключевые сферы в военной отрасли, в которых страна отстает от российских коллег.
Первоочередным фактором аналитики называют российскую систему сдерживания, являющуюся надежным щитом за счет ракетных систем широкого радиуса.
Помимо этого, американские военные отмечают грамотные и эффективные реформы России по модернизации вооруженных сил, вкупе с не самым высоким финансированием этой отрасли. Приоритетным направлением модернизации называются системы ПВО и ракетный комплекс, что может привести к дополнительным проблемам для США в случае возможного военного конфликта.
Наконец, Россия имеет потенциал и средства для отражения кибератак, направленных на дестабилизацию компьютерных систем.
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