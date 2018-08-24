Ещё
МИД обвинил Вашингтон во лжи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву

МИД обвинил Вашингтон в искажении содержания беседы Лаврова и Помпео 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вашингтон допускает вольную интерпретацию содержания контактов высокопоставленных представителей России и США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обратился с просьбой поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.
"В очередной раз вынуждены обратить внимание на вольную интерпретацию американской стороной содержания контактов высокопоставленных представителей России и США. Высказывания Х. Науэрт не соответствуют действительности, подобного рода обращений М. Помпео не озвучивал", — приведены слова Захаровой на сайте МИД РФ.
"Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и, более широко, в рамках ОЗХО", — добавила Захарова.
По ее словам, Россия рассчитывает, что в последующем американская сторона будет более аккуратна в комментариях по итогам контактов руководства внешнеполитических ведомств наших стран.
Последние новости
"Путин сделал умный шаг": мир готовится к большим потрясениям Украинские военные в Донбассе потеряли понимание происходящего Норвежская телеведущая Линн Виик попала в неловкую ситуацию
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко опозорился на параде276
Россия готовит для США «щелчок по носу и самолюбию»121
Украинцам вынесли неутешительный вердикт107
Кадыров ответил на запрет въезда в Москву68
Вскрылись коварные планы юной пассии Петросяна57
Видео
00:37
Украинцы скупают туры на Крымский мост
Общество Путешествия
00:24
Порошенко опозорился на параде
В мире Украина
00:50
Солдаты послушали Порошенко и упали в обморок
Украина В мире
00:52
Стрельба по полицейским в Москве попала на видео
Происшествия
00:53
Телеведущую стошнило на гостя в прямом эфире
В мире Европа
01:58
Актер из «Интернов» заявил об исчезновении жены
Шоу-бизнес
00:57
Меркель спела любимую песню в Тбилиси
Кавказ В мире
00:36
Порошенко извинился перед украинцами за обещание 2014 года
Украина В мире
00:44
Вор прорыл ход в продуктовый магазин
Криминал Происшествия
08:31
Украинцам вынесли неутешительный вердикт
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение