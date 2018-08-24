МИД обвинил Вашингтон во лжи

МИД обвинил Вашингтон в искажении содержания беседы Лаврова и Помпео

Ранее официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым обратился с просьбой поддержать по линии ОЗХО усилия по привлечению к ответственности сирийских властей за применение химоружия.

"В очередной раз вынуждены обратить внимание на вольную интерпретацию американской стороной содержания контактов высокопоставленных представителей России и США. Высказывания Х. Науэрт не соответствуют действительности, подобного рода обращений М. Помпео не озвучивал", — приведены слова Захаровой на сайте МИД РФ.

"Расцениваем такое искаженное изложение содержания беседы глав внешнеполитических ведомств России и США как попытку Вашингтона использовать двусторонний диалог по тематике сирийского конфликта для продвижения собственной политической повестки дня как применительно к Сирии, так и, более широко, в рамках ОЗХО", — добавила Захарова.

По ее словам, Россия рассчитывает, что в последующем американская сторона будет более аккуратна в комментариях по итогам контактов руководства внешнеполитических ведомств наших стран.