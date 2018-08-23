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Трамп оценил свои успехи на посту президента
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Трамп заявил, что поставил бы себе наивысшую оценку за успехи на посту президента 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поставил бы себе наивысшую оценку за те успехи в экономике, которые ему удалось достичь на посту президента. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое транслировалось в четверг онлайн.
"Я ставлю себе пять с плюсом. Я думаю, что ни один президент никогда не добивался того, чего добился я за короткий период", — сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала Эшли Ирхарт.
По словам Трампа, за время его президентства ему удалось осуществить "самую масштабную в истории программу сокращения налогов".
"Посмотрите на все то, что мы сделали в сфере регулирования, экономика находится в лучшем состоянии за всю историю", — добавил глава Белого дома.
По инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза, Канады и Мексики, ближайших экономических партнеров США.
В июне США объявили о введении пошлин в отношении Китая в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд 10 августа Трамп распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции — до 50% и 20% соответственно.
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