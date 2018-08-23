Трамп оценил свои успехи на посту президента

Трамп заявил, что поставил бы себе наивысшую оценку за успехи на посту президента

Президент США Дональд Трамп поставил бы себе наивысшую оценку за те успехи в экономике, которые ему удалось достичь на посту президента. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News , которое транслировалось в четверг онлайн. "Я ставлю себе пять с плюсом. Я думаю, что ни один президент никогда не добивался того, чего добился я за короткий период", — сказал он, отвечая на вопрос журналистки телеканала Эшли Ирхарт. По словам Трампа, за время его президентства ему удалось осуществить "самую масштабную в истории программу сокращения налогов". "Посмотрите на все то, что мы сделали в сфере регулирования, экономика находится в лучшем состоянии за всю историю", — добавил глава Белого дома. Канады и По инициативе Трампа США в последние несколько месяцев предприняли ряд существенных протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте Соединенные Штаты начали вводить пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня ограничительные меры вступили в действие и в отношении Евросоюза Мексики , ближайших экономических партнеров США. В июне США объявили о введении пошлин в отношении Китая в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд 10 августа Трамп распорядился повысить вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции — до 50% и 20% соответственно.