Трамп отменил визит Помпео в КНДР

Трамп объявил об отмене визита Помпео в КНДР

…Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2018 г. Об этом Трамп написал у себя в Twitter.

Он отметил, что поручил отменить визит Помпео из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации КНДР.

Трамп добавил, что также не верит в то, что Китай поможет в процессе ядерного разоружения Северной Кореи из-за сложных отношений Пекина и Вашингтона в плане торговой сделки.

Президент отметил, что визит Помпео может состояться после того как будет достигнута торговая сделка между США и Китаем.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео назначил Стива Бигена специальным представителем по КНДР.