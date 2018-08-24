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Трамп отменил визит Помпео в КНДР
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Трамп объявил об отмене визита Помпео в КНДР 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил госсекретаря США не ехать в Северную Корею как планировалось ранее.
Об этом Трамп написал у себя в Twitter.
Он отметил, что поручил отменить визит Помпео из-за недостаточного прогресса в денуклеаризации КНДР.
Трамп добавил, что также не верит в то, что Китай поможет в процессе ядерного разоружения Северной Кореи из-за сложных отношений Пекина и Вашингтона в плане торговой сделки.
Президент отметил, что визит Помпео может состояться после того как будет достигнута торговая сделка между США и Китаем.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео назначил Стива Бигена специальным представителем по КНДР.
Кроме того, он заявил, что намерен посетить Северную Корею с визитом на следующей неделе для продвижения диалога между Вашингтоном и Пхеньяном.
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