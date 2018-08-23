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В США допустили отказ от договора СНВ
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Болтон не исключил отказа США от договора СНВ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) и рассмотреть другие методы контроля над вооружениями, но еще не приняли окончательного решения. Об этом заявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Женеве.
"Есть ряд возможностей, которые рассматривает правительство США: надо ли заключить новое соглашение, изменить прежнее или же отказаться от такой модели контроля над вооружениями, которая предусмотрена московским соглашением 2002 года", — сказал он.
"Мы не установили какой-либо даты для переговоров относительно соглашения СНВ. Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию", — указал Болтон.
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