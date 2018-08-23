В США допустили отказ от договора СНВ

Болтон не исключил отказа США от договора СНВ

"Есть ряд возможностей, которые рассматривает правительство США: надо ли заключить новое соглашение, изменить прежнее или же отказаться от такой модели контроля над вооружениями, которая предусмотрена московским соглашением 2002 года", — сказал он.

"Мы не установили какой-либо даты для переговоров относительно соглашения СНВ. Я думаю, это хорошо характеризует ситуацию", — указал Болтон.