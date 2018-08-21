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В США назвали цель «российского вмешательства»
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Сенатор США назвал целью «российского вмешательства» в выборы продвижение коммунизма 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Reuters
Американский сенатор Джон Тестер заявил, что, по его мнению, Россия якобы вмешалась в американские выборы с целью продвижения коммунизма.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, об этом он заявил во время допроса в сенате замминистра внутренней безопасности США Кристофера Кребса по поводу того, что ведомство сделало для обеспечения безопасности выборов.
«Путин потратил гораздо меньше на то, что он сделал в предыдущем предвыборном цикле, — на продвижение коммунизма и уничтожение демократии», — отметил Тестер, когда Кербс рассказал о готовности предоставить информацию по вопросу деятельности своего ведомства с учётом соображений национальной безопасности.
Политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал разногласия в Вашингтоне по поводу «вмешательства» Москвы в выборы.
Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании других государств.
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