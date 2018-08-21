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США приглашены на встречу по Афганистану в Москве
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МИД России: США приглашены на встречу по Афганистану в Москве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На консультации по Афганистану, которые пройдут в Москве 4 сентября, приглашены 12 государств, в том числе США.
Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
«Нынешняя московская встреча будет второй по счёту в подобном формате. В отличие от предыдущей она пройдёт под совместным председательством российской и афганской сторон. Как и на первую встречу, приглашение направлено 12 государствам, включая США», — отмечается в комментарии.
В российском МИД добавили, что на заседание также приглашено руководство политического офиса Движения талибов в Дохе.
Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан»* посетят Москву для участия в международной встрече по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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