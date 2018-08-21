МИД России: США приглашены на встречу по Афганистану в Москве

На консультации по Афганистану , которые пройдут в Москве 4 сентября, приглашены 12 государств, в том числе США

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Нынешняя московская встреча будет второй по счёту в подобном формате. В отличие от предыдущей она пройдёт под совместным председательством российской и афганской сторон. Как и на первую встречу, приглашение направлено 12 государствам, включая США», — отмечается в комментарии.

российском МИД добавили, что на заседание также приглашено руководство политического офиса Движения талибов в Дохе.

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан»* посетят Москву для участия в международной встрече по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.