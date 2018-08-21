Осужденный в США Ярошенко встретится с женой

Жена летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме "Форт-Дикси", Виктория встретится с мужем 24 августа впервые за семь лет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.
"Первая их встреча состоится в пятницу, 24 августа", — сообщил Топольский.
Ранее Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что уже прибыла в Нью-Йорк с дочерью и ждет встречи с мужем.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.