США пригрозили России «беспрецедентной силой»

США пригрозили России «беспрецедентной военной силой»

Дипломатия США в отношении России должна быть подкреплена «беспрецедентной военной силой», заявил помощник госсекретаря страны по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл

«Наша политика в отношении России проистекает из понимания того, что дипломатия США на российском направлении, чтобы быть эффективной, должна быть подкреплена «беспрецедентной военной силой, полностью интегрированной с союзниками и всеми нашими инструментами [национальной] мощи», — сказал Митчелл, передает ТАСС.

Митчелл выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США . Он не стал уточнять, кому принадлежит использованная им цитата.

Ранее во вторник опрос компании Gallup показал, что 58% американцев предпочли бы улучшать отношения между Россией и США, а 36% высказались за экономическое и политические шаги против России.