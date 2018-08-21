США пригрозили России «беспрецедентной силой»

Дипломатия США в отношении России должна быть подкреплена «беспрецедентной военной силой», заявил помощник госсекретаря страны по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.
«Наша политика в отношении России проистекает из понимания того, что дипломатия США на российском направлении, чтобы быть эффективной, должна быть подкреплена «беспрецедентной военной силой, полностью интегрированной с союзниками и всеми нашими инструментами [национальной] мощи», — сказал Митчелл, передает ТАСС.
Митчелл выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Он не стал уточнять, кому принадлежит использованная им цитата.
Ранее во вторник опрос компании Gallup показал, что 58% американцев предпочли бы улучшать отношения между Россией и США, а 36% высказались за экономическое и политические шаги против России.