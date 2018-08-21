США в 2021 году могут получить от РФ дополнительные ракетные двигатели

Ранее сообщалось, что предприятие заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.

"Работа по поставкам двигателей в США — это постоянная работа. Мы контрактуемся с плечом на три года. Поэтому до конца этого года должен быть реализован еще один опцион — уже на 2021 год", — сказал он, не уточнив при этом количества поставляемых двигателей.