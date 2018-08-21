США в 2021 году могут получить от РФ дополнительные ракетные двигатели 

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Опцион на поставку ракетных двигателей в США в 2021 году должен быть реализован до конца года. Об этом во вторник сообщил ТАСС генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
Ранее сообщалось, что предприятие заключило контракт на поставку шести двигателей РД-180 в США в 2020 году.
"Работа по поставкам двигателей в США — это постоянная работа. Мы контрактуемся с плечом на три года. Поэтому до конца этого года должен быть реализован еще один опцион — уже на 2021 год", — сказал он, не уточнив при этом количества поставляемых двигателей.