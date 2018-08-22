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Трамп прокомментировал вердикт по делу Манафорта
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Трамп прокомментировал вердикт по делу Манафорта 

Москва24 11 часов назад
Фото: depositphotos/actionsports
Дональд Трамп назвал "очень печальным" вердикт по делу экс-руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. По его словам, предъявленные обвинения не связаны с приписываемым сговором с Россией. Об этом передает ТАСС.
"Мне очень печально из-за этого, но это никак не связано с российским сговором. Вся эта охота на ведьм — абсолютный позор", — подчеркнул президент США.
Он отметил, что Манафорт "хороший человек", который также работал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом и многими другими политиками.
Ранее бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта взяли под стражу по обвинениям со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в попытке оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.
Присяжные в суде Александрии (штат Вирджиния) признали виновным Манафорта по восьми из 18 пунктов обвинения, которые касаются нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам присяжные не вынесли единогласного решения.
В Вашингтоне Пола Манафорта обвиняют в "сговоре против США", отмывании более 30 миллионов долларов, а также даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Сам бывший госслужащий вины не признает.
Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в течение пяти лет с 2007 года.
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