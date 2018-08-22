Трамп прокомментировал вердикт по делу Манафорта

"Мне очень печально из-за этого, но это никак не связано с российским сговором. Вся эта охота на ведьм — абсолютный позор", — подчеркнул президент США.

Он отметил, что Манафорт "хороший человек", который также работал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом и многими другими политиками.

Ранее бывшего главу избирательного штаба президента США Пола Манафорта взяли под стражу по обвинениям со стороны спецпрокурора Роберта Мюллера в попытке оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.

Присяжные в суде Александрии (штат Вирджиния) признали виновным Манафорта по восьми из 18 пунктов обвинения, которые касаются нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытия зарубежных счетов в банках. По остальным десяти пунктам присяжные не вынесли единогласного решения.

В Вашингтоне Пола Манафорта обвиняют в "сговоре против США", отмывании более 30 миллионов долларов, а также даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов Украины и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента. Сам бывший госслужащий вины не признает.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в течение пяти лет с 2007 года.