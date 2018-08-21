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В США осужден готовивший теракт от имени ИГ
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Житель США получил 15 лет за подготовку теракта от имени ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / EugeneF
Житель американского штата Индиана Марлонн Хикс приговорен к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта от имени террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
"Подсудимый строил планы нападения на американской территории", — заявил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.
По данным минюста, Хикс был сторонником ИГ*. Вскоре после массового расстрела людей в гей-клубе во Флориде в 2016 году Хикс решил действовать. Он поделился планами с агентом ФБР под прикрытием. В частности, он послал информатору ФБР документы, в которых описывались планы производства и использования взрывчатки и ядов. Он также вел с информатором беседы о том, как достать огнестрельное оружие. При этом Хикс ясно заявлял и до, и после ареста, что намеревался совершить теракт от имени ИГ*, говорится в сообщении минюста.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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