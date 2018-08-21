Узбекистан и Турция намерены довести товарооборот до 5 млрд долларов США 

Ташкент, 20 августа /Синьхуа/ — Узбекистан и Турция доведут взаимный товарооборот до 2 млрд долларов США в 2018 году. Об этом заявил посол Турции в Узбекистане Ахмет Башар Шен, сообщили сегодня в представительстве ИА «Анадолу» в Ташкенте.
По словам посла, товарооборот между Турцией и Узбекистаном в последнее время достиг рекордных показателей, а в будущем «страны намерены довести товарооборот до 5 млрд долларов США».
Взаимные визиты президентов и встречи представителей деловых кругов двух стран способствовали улучшению экономических отношений и росту товарооборота между Турцией и Узбекистаном, подчеркнул глава турецкой дипмиссии. —0—