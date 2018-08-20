Эксперт оценил сообщения СМИ о разработке в США мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что на вооружение армии Соединённых Штатов вскоре поступят мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам Леонкова, методы радиоэлектронной борьбы в США остались на уровне 1990-х годов.

«В то время США делали ставку на ударное оружие: крылатые ракеты, самолёты, средства разведки», — сказал он.

Затем, напомнил эксперт, отлично показали себя российские комплексы.

«У американцев очень серьёзные пробелы в создании этих комплексов. Они пытаются догонять, но и мы не стоим на месте. Из трёх составляющих — финансов, фантазии и технологий — у американцев есть только две. Финансы и фантазии», — пояснил Леонков.

Он добавил, что этого недостаточно.