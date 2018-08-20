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Эксперт оценил сообщения СМИ о разработке в США мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы
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Эксперт оценил сообщения СМИ о разработке в США мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы 

RT на русском 1 час назад
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН оценил сообщения СМИ о том, что на вооружение армии Соединённых Штатов вскоре поступят мобильные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
По словам Леонкова, методы радиоэлектронной борьбы в США остались на уровне 1990-х годов.
«В то время США делали ставку на ударное оружие: крылатые ракеты, самолёты, средства разведки», — сказал он.
Затем, напомнил эксперт, отлично показали себя российские комплексы.
«У американцев очень серьёзные пробелы в создании этих комплексов. Они пытаются догонять, но и мы не стоим на месте. Из трёх составляющих — финансов, фантазии и технологий — у американцев есть только две. Финансы и фантазии», — пояснил Леонков.
Он добавил, что этого недостаточно.
Ранее военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил утверждение нового оборонного бюджета США.
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