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Трампа обвинили в желании начать расовую войну
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Скандальная экс-помощница президента США обвинила его в желании начать расовую войну 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман обвинила американского президента Дональда Трампа в желании начать расовую войну. Об этом она заявила в эфире американского телеканала MSNBC.
В частности, Омароса назвала Трампа "расистом". Экс-помощница считает, что американский лидер желает развязать расовую войну в США. Омароса Манигол-Ньюман также заявила, что обещание способствовать расовому многообразию во время предвыборной кампании Трампа было уловкой, чтобы набрать голоса. По ее словам, Трамп "неискренне относился к своему обещанию" поддерживать и способствовать разнообразию.
Бывшая помощница сказала, что у президента США была своя повестка дня, и эта повестка не включала продвижение и объединение афроамериканского сообщества или даже проведение какой-либо относящейся к данному вопросу политики, обещанной во время кампании.
Бывшая помощница Трампа в Белом доме обратила внимание на небольшое число афроамериканцев, работающих в администрации президента. Она также обвинила администрацию Трампа в попытке уничтожить достижения бывшего президента США Барака Обамы.
Ранее президент США Дональд Трамп подал иск против Омаросы Манигол-Ньюман из-за нарушения соглашения о неразглашении информации (NDA). Позже в Белом доме рассказали о "разочаровании" Трампа в отношении бывшей помощницы.
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