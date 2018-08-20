Трампа обвинили в желании начать расовую войну

Скандальная экс-помощница президента США обвинила его в желании начать расовую войну

Бывшая помощница президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман обвинила американского президента Дональда Трампа в желании начать расовую войну. Об этом она заявила в эфире американского телеканала MSNBC.

В частности, Омароса назвала Трампа "расистом". Экс-помощница считает, что американский лидер желает развязать расовую войну в США. Омароса Манигол-Ньюман также заявила, что обещание способствовать расовому многообразию во время предвыборной кампании Трампа было уловкой, чтобы набрать голоса. По ее словам, Трамп "неискренне относился к своему обещанию" поддерживать и способствовать разнообразию.

Бывшая помощница сказала, что у президента США была своя повестка дня, и эта повестка не включала продвижение и объединение афроамериканского сообщества или даже проведение какой-либо относящейся к данному вопросу политики, обещанной во время кампании.

Бывшая помощница Трампа в Белом доме обратила внимание на небольшое число афроамериканцев, работающих в администрации президента . Она также обвинила администрацию Трампа в попытке уничтожить достижения бывшего президента США Барака Обамы

Ранее президент США Дональд Трамп подал иск против Омаросы Манигол-Ньюман из-за нарушения соглашения о неразглашении информации (NDA). Позже в Белом доме рассказали о "разочаровании" Трампа в отношении бывшей помощницы.