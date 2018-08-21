Экс-адвокат Трампа по российскому делу сдался ФБР

Сообщается, что Коэн сдался и пришел с повинной к агентам ФБР незадолго до слушаний по его делу.

Ранее сообщалось, что Коэн готов пойти на сделку со следствием.

По данным СМИ, Коэн скрыл получение траншей от ряда компаний, таким образом его также подозревают в неуплате налогов. Кроме того, следователи изучают, не мог ли Коэн распоряжаться средствами избирательного штаба Дональда Трампа, чтобы платить за молчание женщинам, с которыми у президента США была связь.