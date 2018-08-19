США пригрозили России после встречи Путина и Меркель

Трамп грозит военным бюджетом России и санкциями союзникам по НАТО

Китая. В Вашингтоне крайне нервно отреагировали на встречу российского президента и канцлера Германии . Прямо во время переговоров Путина и Меркель американские СМИ распространили информацию о готовности Штатов ввести санкции против участников "Северного потока-2". То есть, Дональд Трамп продолжает гнуть свою линию по продвижению американских интересов. Любыми способами и любыми средствами. На этой неделе в США приняли самый большой в истории военный бюджет. Его объем превышает суммарный военный бюджет последующих десяти государств. Причем отдельными строками там выделены средства на сдерживание России

Подписание рекордного по затратам оборонного бюджета США пытались обставить подороже. На глазах у Дональда Трампа происходила быстрая переброска сил. Освоение гигантских средств, а именно 716 миллиардов долларов, Пентагоном и военными подрядчиками тоже должно пройти ритмично.

Увеличить финансирование армии — одно из предвыборных обещаний Трампа, которое он выполняет, несмотря на то что госдолг США превысил 21 триллион долларов.

"У нас есть 716 миллиардов долларов, чтобы обеспечить нашу армию лучшими самолетами, кораблями, танками и ракетами в любой точке мира, — заявил Трамп. — Америка миролюбивая страна, но если на нас нападут, мы дадим отпор и одержим победу. Правильно, генералы? Можете поверить мне, генералы".

На эти деньги США разработают новые ядерные боеголовки малой мощности для подлодок, закупят 135 танков Abrams, 60 БМП Bradley, столько же вертолетов Apache и 77 истребителей F-35. А также десяток разведывательных противолодочных самолетов P8 Poseidon — их регулярно перехватывают недалеко от государственных границ над Черным и Балтийским морями российские истребители, но визиты явно продолжатся.

На натовской базе Сигонелла в Италии и британской Лоссимут под разведчиков построят новую инфраструктуру. Это лишь малая часть того, что США запланировали в будущем году в рамках так называемой европейской инициативы сдерживания, направленной против России.

От пирога размером более чем в 6 миллиардов долларов достанется многим. Польше прокладывают рельсы и строят пункты формирования воинских эшелонов на десятки миллионов долларов, на базе в Румынии Михаил-Когэлничану устроят склад взрывчатки. 5 миллионов долларов перепадет Болгарии — в Новом Селе появится место хранения боеприпасов, а к северу в Прибалтике — база эстонского спецназа. Значительные вложения получат в немецком Рамштайне, десятки миллионов долларов выделены греческой базе ВМС Суда-Бей и испанской базе Рота, которая и без того полностью финансируется США.

Американский оборонный бюджет 2019 года, где так много о противостоянии с Россией, назван именем сенатора Джона Маккейна

"В этом году оборонный бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему количеству вызовов. Я тронут, что мои коллеги в конгрессе решили назвать закон моим именем", — отреагировал сенатор.

Больной раком мозга Маккейн не может голосовать дистанционно, из Аризоны, где проходит терапию, но по-прежнему пишет антироссийские законопроекты. В соавторстве с другими сенаторами в Конгрессе зарегистрировал очередной, под номером 3336, о новых санкциях против России. Текст с угрозами и ограничительными мерами не уместился даже на ста страницах.

И еще одна добавилась при его внесении, под номером 57, где, к примеру, поясняется, что санкции могут быть наложены на любой финансовый инструмент сроком погашения более 14 дней, который президент США сочтет российским госдолгом, а также под ограничения может попасть долг российских госбанков.

Отдельные санкции готовит и администрация Трампа и угрожает не только Москве , но даже европейским союзникам по НАТО — по данным WSJ набор мер против участников проекта "Северный поток-2" уже готов.

Наказывать самые разные страны США собираются и за покупку российского оружия, и за торговлю с Ираном

"Если вы накладываете слишком много санкций, применяете их безрассудно, если на вашей стороне недостаточно союзников, то ваш вес на международной арене со временем уменьшается. Если остальной мир не понимает мотивов введения вами тех или иных санкций, они могут для себя решить, что и придерживаться их не стоит", — комментирует Нил Бахтия, научный сотрудник Центра новой американской безопасности.