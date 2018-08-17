«Я уже сделал Америку великой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.
«Я уже сделал Америку снова великой: только посмотрите на фондовый рынок, созданные рабочие места и вооружённые силы», — написал Трамп в Twitter.
Президент США сделал такое заявление в ответ на комментарий губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Последний сообщил, что не считает США великой страной, так как до сих пор существует дискриминация женщин. По его мнению, Америка никогда не была великой.
Накануне Трамп заявил о «редком» укреплении доллара.