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«Я уже сделал Америку великой»
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Трамп: я уже сделал Америку великой 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что он сделал Америку снова великой чуть более, чем за полтора года своего пребывания в должности.
«Я уже сделал Америку снова великой: только посмотрите на фондовый рынок, созданные рабочие места и вооружённые силы», — написал Трамп в Twitter.
Президент США сделал такое заявление в ответ на комментарий губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Последний сообщил, что не считает США великой страной, так как до сих пор существует дискриминация женщин. По его мнению, Америка никогда не была великой.
Накануне Трамп заявил о «редком» укреплении доллара.
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Комментарии3  Ещё 17 источников 
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