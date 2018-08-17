Пентагон заподозрил Китай в подготовке к нападению 

О тренировках китайской армии к нападению говорится в докладе 2018 года по вооружённым силам Китая. Документ опубликован на сайте Пентагона.
«За последние три года вооружённые силы Китая быстро расширяли зону покрытия надводных военных операций, обретая опыт таких операций в стратегически важных морских районах и, вероятно, обучая вооруженные силы ударам против США и союзников», — говорится в докладе.
Аналитики Пентагона пока не решили, какой сигнал Пекин подаёт Вашингтону, демонстрируя свою силу.
Ранее сообщалось, что Китай выразил резкое недовольство в связи с принятием в США оборонного бюджета на 2019 год. В документе содержатся очерняющие образ Китая положения, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.