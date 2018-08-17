Ещё
Конгрессмен призвал избавиться от одержимости Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму

Конгрессмен призвал избавиться от одержимости Россией 

News.ru 10 часов назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alex Edelman
Член Конгресса США, республиканец Томас Масси заявил, что Вашингтону следует избавиться от одержимости Россией. Он также обвинил правительство страны в том, что оно в досудебном порядке следит за гражданами.
«Настало время покончить с одержимостью Россией», — цитирует Масси «Федеральное агентство новостей».
Конгрессмен считает, что наибольшая опасность для США исходит не со стороны России. Угрозой является огромный госдолг, «прозрачные границы» и «вышедшее из-под контроля федеральное правительство», позволяющее себе «шпионить» за американцами без санкции суда.
Экс-советник Госдепартамента США, экономист Брайан О’Тул ранее заявил, что американские власти хотят отомстить России за вмешательство в выборы. По его словам, именно это является главной целью санкций.
News.ru: последние новости
Трамп снял ограничения по применению кибероружия Обаму перепутали с Бен Ладеном на телешоу Угонщик самолета извинился перед диспетчерами
Комментарии1  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1496
«Убийца» Цоя заговорил65
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России25
«На разведку» в Крым приехали норвежцы129
Панин развернул самолет из Крыма184
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение