Конгрессмен призвал избавиться от одержимости Россией 

Член Конгресса США, республиканец Томас Масси заявил, что Вашингтону следует избавиться от одержимости Россией. Он также обвинил правительство страны в том, что оно в досудебном порядке следит за гражданами.
«Настало время покончить с одержимостью Россией», — цитирует Масси «Федеральное агентство новостей».
Конгрессмен считает, что наибольшая опасность для США исходит не со стороны России. Угрозой является огромный госдолг, «прозрачные границы» и «вышедшее из-под контроля федеральное правительство», позволяющее себе «шпионить» за американцами без санкции суда.
Экс-советник Госдепартамента США, экономист Брайан О’Тул ранее заявил, что американские власти хотят отомстить России за вмешательство в выборы. По его словам, именно это является главной целью санкций.