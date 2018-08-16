Филиппины попросили «дружить» не с Россией, а США

В Пентагоне заявили, что Филиппинам лучше сотрудничать с США, чем с Россией

Замглавы Пентагона по безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что планы Филиппин закупить российскую военную технику могут навредить сотрудничеству с США , притом что Вашингтон более выгодный партнер. Его слова приводит филиппинский новостной портал Rappler. Комментируя планы Филиппин по закупке российской техники, Шривер заявил журналистам в Маниле, что Филиппинам "следует хорошо подумать об этом". "Если предполагается, что они продолжат покупку российской (военной) техники, не думаю, что это поможет (нашему) сотрудничеству. В конце концов, я думаю, что мы можем быть лучшим партнером, чем русские", — сказал он. Ранее глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Манила не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.