Ещё
Филиппины попросили «дружить» не с Россией, а США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пентагоне заявили, что Филиппинам лучше сотрудничать с США, чем с Россией 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Reuters
Замглавы Пентагона по безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер заявил, что планы Филиппин закупить российскую военную технику могут навредить сотрудничеству с США, притом что Вашингтон более выгодный партнер. Его слова приводит филиппинский новостной портал Rappler.
Комментируя планы Филиппин по закупке российской техники, Шривер заявил журналистам в Маниле, что Филиппинам "следует хорошо подумать об этом".
"Если предполагается, что они продолжат покупку российской (военной) техники, не думаю, что это поможет (нашему) сотрудничеству. В конце концов, я думаю, что мы можем быть лучшим партнером, чем русские", — сказал он.
Ранее глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Манила не откажется от покупки российских вооружений, несмотря на возможные санкции со стороны США.
Последние новости
Вот для чего власти Москвы разорвали многомиллиардные контракты Названы продукты, предотвращающие рак На берег Крыма выбросило мертвых дельфинов и осетров
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы14
«В Москву будут только медведи ходить»147
Предложено наказание Украине за захват судна РФ31
В ДНР высказались о захвате территории Киевом39
Российский телеведущий пострелял в соседа из травмата20
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение