СМИ в США предсказали случайную ядерную войну

Россия, США или Китай могут случайно начать ядерную войну полагают американские СМИ. Ошибочный ответный ядерный удар может последовать при пуске обычной боеголовки, которые также отслеживают системы наблюдения и разведки.

Отмечается также, что РФ намеренно вводит другие страны в заблуждение при размещении своих подлодок. Якобы страна группирует суда с ядерными зарядами рядом с теми, которые несут обычное вооружение, сообщает "Газета.ру"

Державам стоит разделить места базирования разных видов оружия, чтобы избежать случайной катастрофы, полагают СМИ. Можно также создать специальные спутники, которые смогут отслеживать только ядерные боеголовки.

Ранее ученые сообщили, что применение Вашингтоном ядерного оружия приведет к гибели десятков миллионов американцев даже без ответного удара противника. Жители США станут жертвами экологического ответного удара