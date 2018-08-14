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Трампа затроллили гифкой со смеющимся Путиным
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Американский политик затроллил Трампа гифкой со смеющимся Путиным 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Twitter
Губернатор штата Огайо Джон Касич ответил на провокационный твит президента США Дональда Трампа гифкой со смеющимся президентом России Владимиром Путиным. Диалог политиков состоялся в Twitter.
Изначально Трамп назвал губернатора очень непопулярным, напомнив ему о провале во время выборов в президенты Соединенных Штатов. Политику не понравилось, что Касич ранее заявил о поддержке кандидата от Республиканской партии Троя Бальдерсона, который баллотируется в палату представителей конгресса США.
«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Касич навредил победе Троя Бальдерсона, подорвав энтузиазм в отношении этого отличного кандидата», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
В ответ политик получил от Касича гифку со смеющимся президентом России Владимиром Путиным, не сопровожденную никаким текстом. Анимированная картинка собрала более десяти тысяч репостов и почти 50 тысяч лайков.
Джон Касич принимал участие в выборах президента США, однако проиграл Дональду Трампу на стадии праймериз.
Ранее ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольберт поиздевался над Трампом, попытавшись воссоздать его «блестящий» макияж с помощью бронзатора и колбасы.
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