Трампа затроллили гифкой со смеющимся Путиным

Американский политик затроллил Трампа гифкой со смеющимся Путиным

Изначально Трамп назвал губернатора очень непопулярным, напомнив ему о провале во время выборов в президенты Соединенных Штатов. Политику не понравилось, что Касич ранее заявил о поддержке кандидата от Республиканской партии Троя Бальдерсона, который баллотируется в палату представителей конгресса США.

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Касич навредил победе Троя Бальдерсона, подорвав энтузиазм в отношении этого отличного кандидата», — написал Трамп на своей странице в Twitter. The very unpopular Governor of Ohio (and failed presidential candidate) @JohnKasich hurt Troy Balderson’s recent win by tamping down enthusiasm for an otherwise great candidate. Even Kasich’s Lt. Governor lost Gov. race because of his unpopularity. Credit to Troy on the BIG WIN!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 August 2018

В ответ политик получил от Касича гифку со смеющимся президентом России Владимиром Путиным, не сопровожденную никаким текстом. Анимированная картинка собрала более десяти тысяч репостов и почти 50 тысяч лайков.

Джон Касич принимал участие в выборах президента США, однако проиграл Дональду Трампу на стадии праймериз.

Ранее ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольберт поиздевался над Трампом, попытавшись воссоздать его «блестящий» макияж с помощью бронзатора и колбасы.