В США опубликовали законопроект о новых санкциях

Конгресс США опубликовал законопроект о новых антироссийских санкциях

На сайте конгресса США опубликован текст законопроекта об ужесточении американских санкций в отношении России

Проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов. Также санкции ограничат американские инвестиции на российском рынке.

Ранее проект закона о новых санкциях против России был внесен в конгресс США.