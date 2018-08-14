Как Пентагону «сдержать Россию» за 5 млрд долларов

Против кого направлен «высокотехнологический» военный бюджет США

На первый взгляд, подписанный Трампом новый военный бюджет США трудно назвать «антироссийским». На «сдерживание России » выделено 5 млрд долларов, — мелочь на фоне общей суммы, превышающей 700 млрд Однако сквозь другие статьи бюджета проглядывают черты так называемой «Третьей компенсационной стратегии», придуманной в Пентагоне еще в 2014 году. Какую же роль отводит России эта стратегия?

Президент Дональд Трамп накануне подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Он объявил об этом в торжественной обстановке, выступая на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк , где расквартирована 10-я горная дивизия США.

Новый бюджет на 2019 финансовый год (начинается с 1 октября) достигает 716 млрд долларов, хотя полгода назад, напомним, Трамп, когда вносил в парламент его проект, просил меньше — всего 682 млрд Конгресс сам добавил генералам денег от щедрот своих.

В первую очередь бюджет направлен на увеличение числа военных, которое вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Закон о бюджете назван в честь сенатора Джона Маккейна , пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.

«С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев», — заявил Трамп на церемонии. «Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями», — заявил президент.

Как уточняет ТАСС , в номинальном выражении речь идет о самой большой сумме в истории США. Однако если учитывать инфляцию, то несколько раз в прошлом США принимали и более крупные военные бюджеты.

Документ, состоящий более чем из 1,2 тыс. страниц, упоминает Россию редко, однако соперничество с нашей страной, как и с Китаем , сквозит сквозь большинство параграфов.

Так, к примеру, на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок, выделены 65 млн Демократы предлагали сперва обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности, однако республиканцам удалось продавить эту статью расходов, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима в качестве ответа «на нарушение Россией» договора по РСМД.

Источник газеты ВЗГЛЯД в российском Минобороны обращает внимание на огромный размер оборонных трат США.

«Только та часть бюджета, которая касается обеспечения военных операций (66 млрд долларов) превосходит весь оборонный бюджет России», — отмечает он.

Если присовокупить к американскому оборонному бюджету расходы стран НАТО , то получится сумма в почти 1 трлн. долларов.

«Невероятная сумма по величине, просто невероятная! — говорит собеседник. — Это свидетельствует о том, что укрепление обороны остается политической линией руководства США».

Источник считает, что размер бюджета свидетельствует о твердом намерении США реализовывать положения так называемой «Третьей компенсационной стратегии» — идей развития вооруженных сил, изложенных осенью 2014 года тогдашним главой Пентагона Чаком Хейгелом . Суть этой стратегии в том, что Штаты должны добиться подавляющего технологического превосходства над всеми потенциальными противниками.

«Это, как американцы себе представляют, обеспечит их безопасность и лидерство, — говорит источник. — Все это требует долговременных вложений. Вот сейчас они этим и пытаются заниматься».

Напомним, «Третью компенсационную стратегию» развития вооруженных сил впервые провозгласил в 2014 году тогдашний министр обороны США Чак Хэйгел. Представители Пентагона утверждали, что это ответ на действия России в конфликте вокруг Украины

Само название «компенсационная стратегия» — явный отсыл ко временам «холодной войны». Первой такой стратегией называли план, разработанный при президенте Дуайте Эйзенхауэре . Целью плана было компенсировать преимущество армий Варшавского договора в обычных вооружениях развитием ядерного оружия США.

Вторая стратегия была разработана в 70-х, по итогам войны во Вьетнаме , и она заключалась в обеспечении армии высокотехнологичным оружием, которого бы не было у СССР.

Третья стратегия исходит из того, что надо добиться такого технологического превосходства даже над потенциальными противниками, чтобы никто, ни Россия, ни Китай, ни кто-либо еще не могли бросить вызов американской мощи.

Но пока, как признают и составители бюджета, американская военная машина не может похвастать решающим преимуществом. Не случайно в бюджете появилась статья с довольно самокритичным названием — «преодоление кризиса военной авиации». На нее выделен 41 млрд долларов. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что американцы стимулируют замену старых самолетов на новые.

«Когда в США говорят о кризисе авиации, обычно имеют в виду проблему значительного износа самолетов, которые эксплуатируются, — отметил он. — Так, средний возраст истребителей в ВВС США превышает 26 лет. Их модернизируют, но, тем не менее, поскольку их очень активно используют, так как американцы все время ведут войны, то износ накапливается. Есть необходимость быстрого ремонта и модернизации».

Львиная доля средств по данной статье, полагает Кашин, будет потрачена на мероприятия по поддержанию боеспособности истребителей четвертого поколения — то есть тех, что разрабатывались в 1975-2010 годах.

Одним из наиболее противоречивых пунктов бюджета является положение о «введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада» об американо— турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России зенитной ракетной системы С-400.

Закон о бюджете, помимо прочего, дает указание главе Пентагона и ряду других ключевых чиновников начать формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве, а также предполагает увеличение финансирования на средства кибербезопасности.

Американский военный эксперт Грегори Копли новый бюджет называет «высокотехнологическим». Он тоже отмечает повышение расходов на ВВС и ВМФ, который получит 13 новых боевых кораблей (в их числе — две подводных лодки класса «Вирджиния»), и не видит в этом факте чего-то неожиданного.

«Увеличение расходов на оборону является одним из предвыборных обещаний Трампа, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — Поэтому неудивительно, что оборонный бюджет получился таким большим».

Копли также не считает бюджет нацеленным против Москвы

«Если говорить о глобальной стратегии США, то стоит скорее упомянуть о сдерживании Китая, — считает Копли. — Америку больше заботит, чтобы Москва не попала под влияние Пекина».

Как отмечает эксперт, расходы на открыто антироссийские шаги, например, на «Европейскую инициативу» не идут ни в какое сравнение, скажем, со статьей «Обеспечение поддержки боевых действий», на которую в следующем году уйдет 66,8 млрд долларов, то есть, почти на 17 млрд больше, чем в этом.

«У американцев есть войска в Афганистане, Ираке, Сирии: их же нужно содержать, — прокомментировал газете ВЗГЛЯД резкий рост ассигнований на статью «Обеспечение поддержки боевых действий» старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский. — Это деньги на содержание американских войск, проводящих операции разного типа. Дополнительные 17 млрд на эти цели — не такая уж большая сумма для США».

Действительно, непосредственно на «противодействие России», как разъяснено в пояснительной записке к проекту на сайте сенатского комитета по обороне, направлены лишь считанные графы бюджета, которые в общей сложности потянут лишь на 5 млрд долларов.

Так, 4,6 млрд долларов уйдет на «Европейскую инициативу сдерживания» (в этом году было меньше — 3,4 млрд). Это означает содержание американского контингента в странах ЕС и помощь здешним союзникам США. Из них 100 млн долларов пойдет на рост обороноспособности прибалтов. Вероятно, в эту сумму войдут и расходы на учения НАТО в этих странах.