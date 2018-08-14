Как Пентагону «сдержать Россию» за 5 млрд долларов

На первый взгляд, подписанный Трампом новый военный бюджет США трудно назвать «антироссийским». На «сдерживание России» выделено 5 млрд долларов, — мелочь на фоне общей суммы, превышающей 700 млрд Однако сквозь другие статьи бюджета проглядывают черты так называемой «Третьей компенсационной стратегии», придуманной в Пентагоне еще в 2014 году. Какую же роль отводит России эта стратегия?
Президент Дональд Трамп накануне подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Он объявил об этом в торжественной обстановке, выступая на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.
Новый бюджет на 2019 финансовый год (начинается с 1 октября) достигает 716 млрд долларов, хотя полгода назад, напомним, Трамп, когда вносил в парламент его проект, просил меньше — всего 682 млрд Конгресс сам добавил генералам денег от щедрот своих.
В первую очередь бюджет направлен на увеличение числа военных, которое вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Закон о бюджете назван в честь сенатора Джона Маккейна, пропустившего голосование в Сенате из-за курса лечения от рака.
«С принятием нового бюджета мы увеличим размер и мощь нашей армии, создав тысячи мест для новобранцев», — заявил Трамп на церемонии. «Мы заменим устаревшие танки, устаревшие самолеты и корабли самыми передовыми и смертоносными технологиями», — заявил президент.
Как уточняет ТАСС, в номинальном выражении речь идет о самой большой сумме в истории США. Однако если учитывать инфляцию, то несколько раз в прошлом США принимали и более крупные военные бюджеты.
Документ, состоящий более чем из 1,2 тыс. страниц, упоминает Россию редко, однако соперничество с нашей страной, как и с Китаем, сквозит сквозь большинство параграфов.
Так, к примеру, на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок, выделены 65 млн Демократы предлагали сперва обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности, однако республиканцам удалось продавить эту статью расходов, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима в качестве ответа «на нарушение Россией» договора по РСМД.
Источник газеты ВЗГЛЯД в российском Минобороны обращает внимание на огромный размер оборонных трат США.
«Только та часть бюджета, которая касается обеспечения военных операций (66 млрд долларов) превосходит весь оборонный бюджет России», — отмечает он.
Если присовокупить к американскому оборонному бюджету расходы стран НАТО, то получится сумма в почти 1 трлн. долларов.
«Невероятная сумма по величине, просто невероятная! — говорит собеседник. — Это свидетельствует о том, что укрепление обороны остается политической линией руководства США».
Источник считает, что размер бюджета свидетельствует о твердом намерении США реализовывать положения так называемой «Третьей компенсационной стратегии» — идей развития вооруженных сил, изложенных осенью 2014 года тогдашним главой Пентагона Чаком Хейгелом. Суть этой стратегии в том, что Штаты должны добиться подавляющего технологического превосходства над всеми потенциальными противниками.
«Это, как американцы себе представляют, обеспечит их безопасность и лидерство, — говорит источник. — Все это требует долговременных вложений. Вот сейчас они этим и пытаются заниматься».
Напомним, «Третью компенсационную стратегию» развития вооруженных сил впервые провозгласил в 2014 году тогдашний министр обороны США Чак Хэйгел. Представители Пентагона утверждали, что это ответ на действия России в конфликте вокруг Украины.
Само название «компенсационная стратегия» — явный отсыл ко временам «холодной войны». Первой такой стратегией называли план, разработанный при президенте Дуайте Эйзенхауэре. Целью плана было компенсировать преимущество армий Варшавского договора в обычных вооружениях развитием ядерного оружия США.
Вторая стратегия была разработана в 70-х, по итогам войны во Вьетнаме, и она заключалась в обеспечении армии высокотехнологичным оружием, которого бы не было у СССР.
Третья стратегия исходит из того, что надо добиться такого технологического превосходства даже над потенциальными противниками, чтобы никто, ни Россия, ни Китай, ни кто-либо еще не могли бросить вызов американской мощи.
Но пока, как признают и составители бюджета, американская военная машина не может похвастать решающим преимуществом. Не случайно в бюджете появилась статья с довольно самокритичным названием — «преодоление кризиса военной авиации». На нее выделен 41 млрд долларов. Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что американцы стимулируют замену старых самолетов на новые.
«Когда в США говорят о кризисе авиации, обычно имеют в виду проблему значительного износа самолетов, которые эксплуатируются, — отметил он. — Так, средний возраст истребителей в ВВС США превышает 26 лет. Их модернизируют, но, тем не менее, поскольку их очень активно используют, так как американцы все время ведут войны, то износ накапливается. Есть необходимость быстрого ремонта и модернизации».
Львиная доля средств по данной статье, полагает Кашин, будет потрачена на мероприятия по поддержанию боеспособности истребителей четвертого поколения — то есть тех, что разрабатывались в 1975-2010 годах.
Одним из наиболее противоречивых пунктов бюджета является положение о «введении запрета на поставку самолетов F-35 в Турцию до получения доклада» об американо— турецких отношениях, влиянии на них планируемого Турцией приобретения у России зенитной ракетной системы С-400.
Закон о бюджете, помимо прочего, дает указание главе Пентагона и ряду других ключевых чиновников начать формирование элементов системы ПРО в космическом пространстве, а также предполагает увеличение финансирования на средства кибербезопасности.
Американский военный эксперт Грегори Копли новый бюджет называет «высокотехнологическим». Он тоже отмечает повышение расходов на ВВС и ВМФ, который получит 13 новых боевых кораблей (в их числе — две подводных лодки класса «Вирджиния»), и не видит в этом факте чего-то неожиданного.
«Увеличение расходов на оборону является одним из предвыборных обещаний Трампа, — сказал он газете ВЗГЛЯД. — Поэтому неудивительно, что оборонный бюджет получился таким большим».
Копли также не считает бюджет нацеленным против Москвы.
«Если говорить о глобальной стратегии США, то стоит скорее упомянуть о сдерживании Китая, — считает Копли. — Америку больше заботит, чтобы Москва не попала под влияние Пекина».
Как отмечает эксперт, расходы на открыто антироссийские шаги, например, на «Европейскую инициативу» не идут ни в какое сравнение, скажем, со статьей «Обеспечение поддержки боевых действий», на которую в следующем году уйдет 66,8 млрд долларов, то есть, почти на 17 млрд больше, чем в этом.
«У американцев есть войска в Афганистане, Ираке, Сирии: их же нужно содержать, — прокомментировал газете ВЗГЛЯД резкий рост ассигнований на статью «Обеспечение поддержки боевых действий» старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский. — Это деньги на содержание американских войск, проводящих операции разного типа. Дополнительные 17 млрд на эти цели — не такая уж большая сумма для США».
Действительно, непосредственно на «противодействие России», как разъяснено в пояснительной записке к проекту на сайте сенатского комитета по обороне, направлены лишь считанные графы бюджета, которые в общей сложности потянут лишь на 5 млрд долларов.
Так, 4,6 млрд долларов уйдет на «Европейскую инициативу сдерживания» (в этом году было меньше — 3,4 млрд). Это означает содержание американского контингента в странах ЕС и помощь здешним союзникам США. Из них 100 млн долларов пойдет на рост обороноспособности прибалтов. Вероятно, в эту сумму войдут и расходы на учения НАТО в этих странах.
Украине обещано примерно 250 млн на поддержку обороноспособности (на текущий год было выделено 200 млн). Однако эта сумма будет выделена только после доклада в сенате министра обороны Джеймса Мэттиса. Используя данные ряда других американских ведомств (в частности, Минфина), он должен подтвердить, что Киев расходует выделяемые ему Западом деньги по назначению. Если же Мэттис не сможет поручиться за украинцев, денег они не увидят.