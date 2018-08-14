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Дочь Трампа посочувствовали его помощнице-скандалистке
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Politico: дочь и зять Трампа посочувствовали его скандальной помощнице после увольнения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший помощник президента США в Белом доме Омароса Манигол-Ньюман утверждает, что у нее также есть тайная запись разговора с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером и Иванкой Трамп. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух источников, с которыми она обсуждала запись.
В материале отмечается, что после увольнения экс-помощницы президента США в декабре прошлого года ей позвонили зять и дочь американского президента и эмоционально поддержали ее. Это означает, что ближайшие люди из окружения Трампа не знали о ключевых кадровых перестановках, или утверждали, что не знают.
Экс-участница шоу президента США Дональда Трампа "Подмастерье" рассказала об этой записи друзьям и коллегам. В прошлом году ее уволил глава аппарата Белого дома Джон Келли. Манигол-Ньюман утверждала, что в этой записи Иванка Трамп и Джаред Кушнер желали ей лучшего и высказывали недоумение неожиданностью ее увольнения.
Ни Манигол-Ньюман, ни Белый дом не ответили на запрос о комментарий для Politico.
В понедельник Манигол-Ньюман передала запись разговора с Трампом в распоряжение телеканала NBC. После это Дональд Трамп ответил серией твитов, в которых назвал ее "не очень умной".
Манигол-Ньюман находится в разгаре скандала, связанного с публикацией ее книги о работе в Белом доме при Трампе. В книге она описывает свои наблюдения за тем, что, по ее мнению, было стремительным душевным упадком президента.
Она также говорит, что после ее времени в Белом доме, где она работала чуть менее года, у нее открылись глаза на расизм президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Трамп опроверг обвинения экс-помощницы в расизме.
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