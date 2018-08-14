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США собрались нарастить ПРО в Европе под предлогом нарушения Россией ДРСМД
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США собрались нарастить ПРО в Европе под предлогом нарушения Россией ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Утвержденный бюджет Пентагона на 2019 финансовый год предписывает министерству обороны США изыскать возможности размещения дополнительных элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе под предлогом нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России.
По версии американских законодателей, наращивание возможностей ПРО США в Европе делается «с целью защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования, которые не соответствуют ДРСМД», передает ТАСС.
Более того, в документе Соединенным Штатам предлагается «предпринять действия, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению договора».
Напомним, в конце июня Россия пригрозила США мгновенным ответом на слом ДРСМД.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе разрыва важнейшего договора между Россией и США.
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