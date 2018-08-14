США собрались нарастить ПРО в Европе под предлогом нарушения Россией ДРСМД

Утвержденный бюджет Пентагона на 2019 финансовый год предписывает министерству обороны США изыскать возможности размещения дополнительных элементов противоракетной обороны (ПРО) в Европе под предлогом нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со стороны России По версии американских законодателей, наращивание возможностей ПРО США в Европе делается «с целью защитить США и силы НАТО от российских ракетных систем наземного базирования, которые не соответствуют ДРСМД», передает ТАСС Более того, в документе Соединенным Штатам предлагается «предпринять действия, чтобы убедить Россию вернуться к соблюдению договора». Напомним, в конце июня Россия пригрозила США мгновенным ответом на слом ДРСМД. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об угрозе разрыва важнейшего договора между Россией и США.