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В США самолет врезался в жилой дом
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В США частный самолет самолет врезался в жилой дом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В штате Юта легкомоторный частный самолет врезался в жилой дом, пилот погиб. Об этом сообщает ABC News.
Полиция сообщила телеканалу KSL-TV, что два человека, которые находились в доме, не получили травм и в данный момент эвакуированы из здания.
Отмечается, что в результате инцидента дом загорелся. По данным телеканала, после столкновения самолет почти полностью разрушился, только его хвост и крыло остались в целом неповрежденными.
Для устранения последствий крушения самолета полиция перекрыла дорогу.
Детали инцидента в данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что на Аляске разбился легкомоторный самолет.
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