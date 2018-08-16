США решили раскошелиться на военный парад

СМИ узнали об огромных расходах на военный парад в Вашингтоне

Военный парад в Вашингтоне по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны может обойтись в 92 миллиона долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.

"Военный парад президента Дональда Трампа этой осенью может обойтись на 80 миллионов долларов больше, чем оценивалось ранее. Стоимость парада, намеченного на 10 ноября, оценивается в 92 миллиона долларов", — сообщает ТВ со ссылкой на представителя Пентагона, говорившего на условиях анонимности.

Отмечается, что оборонное ведомство может выступить вскоре с заявлением по этому поводу.

Представитель Пентагона рассказал также, что масштаб парада еще может измениться, однако пока планируется задействовать "около 8 танков, а также другие бронемашины, включая Bradleys, Strykers и M113s". В то же время эксперты опасаются, что танк весом в 70 тонн может "разрушить инфраструктуру Вашингтона". "Парад будет включать в себя вертолеты, истребители, военно-транспортные самолеты, а также демонстрацию исторических военных самолетов", — говорится в сообщении CNBC.

Ранее сообщалось, что американские власти по требованию президента США Дональда Трампа проводят организацию военного парада, который запланирован на отмечаемый 11 ноября День ветеранов. Позднее телеканал CNN сообщил, что парад пройдет 10 ноября, а стоимость мероприятия составит около 12 миллионов долларов.

Шествие военных пройдет от Белого дома до Капитолийского холма. Президент будет наблюдать за парадом от здания конгресса в окружении ветеранов, в том числе тех, кто был удостоен высшей военной награды США — медали "За отвагу". В имеющемся в распоряжение CNN документе американского министерства обороны также утверждалось, что в параде не будут участвовать танки ради минимизации ущерба местной инфраструктуре.